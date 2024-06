Fiorentina, ecco il programma dell'estate. Dopo il ritiro mini tournée in Inghilterra

Firenze, 20 giugno 2024 - La Fiorentina ha delineato la propria estate, la prima con alla guida Raffaele Palladino. Il dopo Italiano comincerà ufficialmente martedì prossimo, con la presentazione del nuovo tecnico alle ore 12 presso il Media Center del Viola Park. Sarà il primo atto della ripartenza, con l'ex allenatore del Monza che si presenterà ai suoi nuovi tifosi.

Ma è ormai ufficiale anche il programma della squadra, che si radunerà lunedì 8 luglio fino a martedì 23. Due settimane di lavoro intenso con doppie sedute, al mattino presto e dopo le 17. Nei giorni 8 e 9 luglio verranno svolte le visite mediche e, successivamente, inizieranno le sedute di allenamento agli ordini di Palladino. Da sottolineare che fin da subito il gruppo non sarà al completo. Mancheranno tutti i nazionali, a cominciare da Barak e Milenkovic impegnati a Euro24 con Repubblica Ceca e Serbia, per proseguire con gli argentini. Quarta e Gonzalez disputeranno la Copa America, Beltran le Olimpiadi e addirittura potrebbe mancare fino a metà agosto.

Durante il ritiro, la Fiorentina disputerà due amichevoli, una contro la Primavera viola, lunedì 15 luglio alle ore 20:00, presso lo stadio Curva Fiesole del Viola Park ed una contro la Reggiana, venerdì 19 luglio alle ore 20:00, sempre presso lo Stadio Curva Fiesole del Viola Park. Al termine della prima fase di preparazione, la squadra gigliata volerà in Inghilterra dove giocherà tre partite amichevoli, contro il Bolton, venerdì 26 luglio alle ore 20:30 italiane, presso il Macron Stadium di Bolton, contro il Preston, sabato 27 luglio alle ore 16:00 italiane, presso il Deepdale Stadium di Preston ed una terza che verrà definita nei prossimi giorni. Dopo il rientro in Italia, la Fiorentina tornerà nuovamente in campo domenica 4 agosto alle ore 20:00 per un’amichevole contro i francesi del Montpellier, gara che si disputerà presso lo Stadio Curva Fiesole del Viola Park.

Nei prossimi giorni verranno comunicate le modalità di accesso per assistere ad eventuali sedute di allenamento a porte aperte ed alle amichevoli che si disputeranno al Rocco B. Commisso Viola Park. Di certo Palladino avrà bisogno di diverse sessioni a porte chiuse per cominciare a lavorare sulla tattica, che potrebbe essere completamente nuova per i calciatori viola.

Alessandro Latini