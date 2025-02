Fiorentina, Giuseppe Rossi torna a Firenze. Ecco la presentazione del 'Pepito Day'

Firenze, 6 febbraio 2025 - Si terrà mercoledì prossimo, 12 febbraio, la presentazione del 'Pepito Day', una giornata dedicata a Giuseppe Rossi a pochi giorni dal suo trentottesimo compleanno. La conferenza stampa si terrà presso la Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, in Piazza del Duomo 10. Interverrà lo stesso Pepito, il presidente della regione Eugenio Giani, l'ex centrocampista viola e grande amico di Rossi, Borja Valero, e Maria Cristina Russo, Ceo di Oltre Consulting. In maglia viola Giuseppe Rossi ha totalizzato 42 presenze e ha messo a segno 19 gol. Indimenticabile il suo girone d'andata nella stagione 2013/2014 (a lungo capocannoniere con 16 reti), la tripletta alla Juventus il 20 ottobre del 2013, prima del nuovo grave infortunio del gennaio 2014 a causa del fallo di Rinaudo contro il Livorno. Pepito vanta anche 30 presenze e 7 gol in Nazionale. Al termine della travagliata carriera, costellata da gravissimi infortuni, ha deciso di aprire una Academy che porta il suo nome negli Stati Uniti. Un progetto rivolto ai giovani calciatori americani. Il 'Pepito Day' è un evento organizzato da Oltre Consulting in collaborazione con ACF Fiorentina, con il sostegno della Regione Toscana e Toscana Sportiva. Alessandro Latini