Fiorentina, i 70 anni di Antognoni in una mostra di cimeli. “Ogni giorno sento l’amore dei fiorentini”

Firenze, 2 aprile 2024 – “Con Firenze c’è un legame inscindibile, Firenze non dimentica. Ho un solo rammarico, aver vinto poco a Firenze, ma ogni giorno quando esco di casa sento l’amore dei fiorentini”. Giancarlo Antognoni ha compiuto 70 anni e i social network sono stati invasi da valanghe di auguri affettuosi dei fiorentini, dei tifosi viola e anche di tanti tifosi di altre squadre per rendere omaggio al grande campione viola. Un festeggiamento molto particolare è quello in corso a Villa Arrivabene (in piazza Alberti , la sede del Quartiere 2 di Firenze) con la mostra di cimeli raccolti dal collezionista Simone Perini. esposti in collaborazione con Marco Vichi. Maglie, palloni, libri, figurine e quant’altro tutti legati ad Antognoni, una raccolta completata in 30 anni da Perini e che racconta la storia del più amato giocatore gigliato.

Tantissima gente all’inaugurazione, accompagnata dai “Bandierai” degli Uffizi: da Moreno Roggi (coetaneo di Antognoni e cresciuto insieme a lui) a Giovanni Galli; da Sergio Carpanesi (primo scudetto viola) a Paolo Stanzial (secondo scudetto); da Gil De Ponti a Roberto Galbiati fino a un avversario storico (rimasto amico di Antognoni) come Sergio Brio.

La mostra è aperta a Villa Arrivabene fino a giovedì 4 aprile con orario 9-13 e 14.30-18.