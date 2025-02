Verona-Fiorentina, per sognare l’Europa i viola non devono sbagliare. Probabili formazioni e tv

Verona, 23 febbraio 2025 – Per centrare l’obiettivo europeo (che si è complicato dopo il tracollo di Milan, Atalanta e Juve in Champions e il conseguente peggioramento del ranking dell’Italia) la Fiorentina deve guardare a sé stessa, più che alle altre. Però, certi risultati (come le sconfitte di ieri di Bologna e Milan) forniscono un’occasione importante per allungare sulle due rivali. A patto, però, di battere il Verona e di cancellare la disastrosa sconfitta casalinga contro il Como.

Già, battere il Verona: non sembra e non è facile, con gli scaligeri che cercano punti per allungare a loro volta, ma nel loro caso sulla zona retrocessione.

Per quanto riguarda la formazione viola, mister Palladino dovrebbe puntare sulla coppia Kean-Zaniolo in un 4-4-2. appuntamento al “Bentegodi” alle 15 con diretta tv su Dazn.

Probabili formazioni

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Valentini, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Niasse, Duda, Lazovic; Kastanos, Suslov; Sarr. Allenatore: Zanetti.

FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Dodo, Mandragora, Fagioli, Folorunsho; Zaniolo, Kean. Allenatore: Palladino.

Arbitro: Di Bello di Brindisi