Conference, ostacolo 'Pana' per la Fiorentina. In semifinale rischio Betis. Il Chelsea solo a Wroklaw

Firenze, 21 febbraio 2025 - Poteva andare meglio. O forse no. Insomma, i sorteggi sono così. Lo capiremo più avanti se l'ultima pescata della stagione a Nyon sarà stata positiva o meno. Intanto però i viola se la dovranno vedere con i greci del Panathinaikos. Ritorno ad Atene dopo la finale persa contro l'Olympiakos nella scorsa edizione. Stavolta l'avversario di turno è il 'Pana', sulla carta inferiore ai biancorossi (in classifica separati da 5 punti) e pieno di giocatori che hanno giocato in Serie A.

Il tabellone della fase finale della Conference League 2024/2025

L'ex viola Dragowski difenderà la porta, in difesa c'è l'ex Roma Jevdaj (una meteora), a centrocampo c'è Filip Djuricic, ex Sassuolo e Sampdoria, in attacco l'ex Verona Swiderski. Andata che si giocherà allo Stadio Olimpico Spyros Louis (69.618 posti) giovedì 6 marzo. La settimana successiva (giovedì 13) il ritorno al Franchi. Valore della rosa di poco superiore ai 100 milioni di euro. Realtà storica (20 Scudetti e 20 Coppe di Grecia) e ben diversa da quelle incontrate nella prima fase, ma comunque sulla carta inferiore alla Fiorentina.

Il sorteggio di Nyon lascia però intuire anche quale possa essere il percorso futuro della Fiorentina in caso di approdo ai quarti, dove la squadra di Palladino troverebbe una fra Celje e Lugano, con l'andata in trasferta e il ritorno al Franchi. Guardando ancora più avanti, e dunque alla semifinale, sul cammino della Fiorentina potrà esserci una tra Betis Siviglia, Vitoria Guimaraes, Jagiellonia e Cercle Brugge. Questo perché il Chelsea è stato sorteggiato nell'altra parte del tabellone e dunque è incontrabile dalla Fiorentina soltanto nella finale di Wroklaw in programma il prossimo 28 maggio.

Alessandro Latini