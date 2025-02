Fiorentina, i viola sfideranno il Panathinaikos negli ottavi di Conference

12:52

Allle 14 il via al sorteggio

Comincia alle 14 il sorteggio di Conference League che vede anche la Fiorentina protagonista. Come di consueto è Nyon, in Svizzera, la sede in cui verrà svolto il sorteggio stesso. Nel giorno in cui è stata tracciata la strada anche della Champions League e dell'Europa League. Un momento importante per la squadra di Palladino dunque nel cammino europeo in questo 2024 / 2025.