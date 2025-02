La squadra. Parisi dall’inizio. Colpani non ce la fa. Sempre fuori Adli. I dubbi sono tanti

Con la rosa contata e qualche dubbio di formazione, la Fiorentina anche ieri ha continuato a preparare la sfida di domenica a Verona, gara dove Raffaele Palladino conta di tornare al successo per cancellare completamente il deludente ko patito contro il Como. Il bollettino medico non ha portato novità rispetto alle ultime giornate, con Gudmundsson, Colpani ed Adli destinati ad alzare bandiera bianca per la gara del Bentegodi. L’islandese, che spera di rientrare il prima possibile, confida di essere in campo per fine marzo mentre l’ex Monza dovrebbe essere a posto nel giro di tre settimane. Tempi ancora incerti per Adli (sul quale non è mai stato emesso un report medico chiarificatore) che dovrebbe tornare a disposizione per l’andata degli ottavi di Conference, saltando così le prossime gare di campionato con Verona e Lecce.

In vista della gara contro i gialloblù, l’allenatore sembra orientato a confermare due dei nuovi acquisti del mercato di gennaio (Fagioli e Zaniolo) nelle zolle a loro più congeniali: l’ex Juve dovrebbe operare da interno di centrocampo mentre il classe ’99 sarà il partner d’attacco di Kean, che tornerà dalla squalifica. Molto probabile anche l’impiego di Comuzzo, che potrebbe essere riproposto a destra in una difesa a quattro che vedrà il ritorno dal 1’ di Parisi (nella foto), complice la squalifica di Gosens. Oggi intanto, alle ore 15, Palladino prenderà la parola dal media center del Viola Park.

A. Gian.