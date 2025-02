Verso verona. Tremila in viaggio. Il ’Bentegodi’ colorato di viola. Come al solito

L’esodo era prevedibile. Se vogliamo anche scontato. Al seguito della Fiorentina domenica pomeriggio a Verona ci saranno migliaia di tifosi. Di fatto è la trasferta più bella della stagione. Un modo anche per celebrare la storica amicizia con i sostenitori dell’Hellas. Rapporto saldissimo fra le due tifoserie. Gemellaggio nato nella stagione ‘75/’76 ed è uno dei più duraturi del panorama italiano.

Al ‘Bentegodi’ saranno almeno 3.000 i tifosi della Fiorentina presenti nel settore ospiti. Molti altri ce ne saranno in giro per lo stadio anche se identificarli sarà impossibile. Ci saranno tifosi dell’Hellas con la sciarpa viola al collo e viceversa. L’impressione però è che tra oggi e domani si possa andare oltre come numero di tifosi in trasferta. Biglietti a livello di settore ospiti ce ne sono ancora circa 500 e verosimilmente alla fine saranno venduti. L’obiettivo è quello di riempire il settore con 3.500 tifosi in arrivo da Firenze. Che domenica si muoveranno con auto, pullman e treni. Orario pomeridiano che ha favorito la corsa al biglietto e la voglia di esserci. Al di là della festa sugli spalti l’obiettivo resta quello di spingere Ranieri (nella foto) e compagni alla vittoria, che sarebbe preziosa per la corsa europea dopo gli stop contro Inter e Como.

Oggi la Lega Serie A comunicherà anche anticipi e posticipi dalla 27esima alla 30esima giornata. I tifosi della Fiorentina conosceranno così date e orari delle partite contro Napoli, Juventus, Atalanta e Milan.

Alessandro Latini