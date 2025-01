Fiorentina, “Il Colpo di Mezzanotte”: Man, si tratta. Per il centrocampo spunta Ndour

Firenze, 21 gennaio 2025 - Telenovela invernale finita ufficialmente. Luiz Henrique è stato annunciato come nuovo giocatore dello Zenit San Pietroburgo. Al Botafogo sono stati pagati 35 milioni di euro da parte del club russo. Per la Fiorentina è stata una bella illusione durata qualche giorno e poco più. L'offerta di 20 milioni non è mai bastata per aprire realmente il tavolo della trattativa, il giocatore ha sperato fino all'ultimo di trasferirsi in Italia ma alla fine ha dovuto prendere l'aereo direzione Russia. Adesso la Fiorentina è concentrata sul piano B, quel Dennis Man individuato da settimane come prima alternativa al brasiliano. Ieri mattina ci sono stati nuovi contatti tra le due società. Il Parma ha sparato alto: 20 milioni di euro. Ha capito che quella cifra la Fiorentina l'avrebbe offerta per Luiz Henrique. Così è partita la trattativa vera e propria. Viola che propongono 12 milioni più una serie di bonus. Offerta migliorabile senza troppi problemi, ma difficilmente Commisso debiderà di accontentare il Parma. La valutazione che i dirigenti viola fanno dell'esterno rumeno non è uguale alla richiesta dei ducali. Ma c'è fiducia, la sensazione è che servirà qualche altro incontro, ma le parti si verranno incontro complice anche la volontà del calciatore. Pecchia ha già parlato di 'mal di pancia', segnale chiaro in certi casi. Elemento offensivo a parte, la Fiorentina continua a rimanere attiva anche su altri fronti. Si attendono novità significative per quanto riguarda lo scambio Kouame-Sanabria (non sembrano esserci grossi ostacoli, si dovrebbe fare nei prossimi giorni), la cessione di Ikoné (Paris Fc su tutti, ma solo a titolo definitivo perché la Fiorentina non può più fare prestiti all'estero) e quella di Kayode (Brentford in vantaggio, prestito con diritto di riscatto a 17 milioni. Lui in prestito sì, essendo under 21 cresciuto nel vivaio). In entrata si continua a cercare anche l'occasione per inserire in rosa un centrocampista. Da Roma rimbalza l'idea Cristante, frenata però da un ingaggio piuttosto alto del centrocampista. Nelle ultime ore si è parlato anche di Cher Ndour, talento scuola Atalanta (protagonista con l'Under 21 azzurra) acquistato dal PSG e girato in prestito al Besiktas. Idea interessante per il futuro, forse meno per il presente. Il classe 2004 punta comunque a tornare in Italia ed è stato proposto anche al Bologna. Alessandro Latini