Fiorentina in Europa: Barak analizza l'impatto dell'Olympiakos

Microfoni e telecamere per Antonin Barak dopo la vittoria di Cagliari che riporta la Fiorentina per il terzo anno consecutivo in Europa. Ma è chiaro che adesso la testa sia tutta sull’Olympiakos. Il centrocampista viola ne tratteggia le qualità. "Sicuramente sono una squadra forte, hanno eliminato Fenerbahce e Aston Villa. Sulla partita secca ti può andare bene, ma loro sono stati bravi a vincere in due partite contro queste squadre e per me questo dice tutto". Atene può incidere. "Giocano in casa, avranno un pubblico caldo ma questo può essere un punto di forza per noi perché potrebbero essere sotto pressione. Sarà importante che tutti si preparino bene a livello mentale: l’ambiente caldo ti può sia spingere che mettere sotto, noi dobbiamo fare la nostra prestazione come fatto ieri dall’Atalanta contro il Bayer Leverkusen".

Ale. La.