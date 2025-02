Inter domata, è festa viola al Franchi. Kean: “I miei quindici gol fin qui? Basta crederci”

Firenze, 6 febbraio 2025 – Una festa totale, una gioia incontenibile. Il viaggio è ancora lungo ma questa vittoria della Fiorentina per 3-0 in casa contro una delle grandi forze del campionato come l’Inter è una grande iniezione di fiducia per il futuro. Per mesi che saranno cruciali per il team di Commisso.

Che cerca la Champions, come dice Dodo dopo la partita. Al fischio finale, l’abbraccio ideale della squadra ai tifosi, con la festa sotto la curva Fiesole piena di sciarpe e bandiere, con cori che non vogliono fermarsi. Questa partita era il recupero del match interrotto per il malore di Bove il 1 dicembre. Fu una serata tremenda per Firenze, di ansia e preoccupazione. Adesso, anche per Bove, che ha seguito la partita come sempre dalla panchina, ci sono gioia e sorrisi.

"Siamo stati bravi – dice Dodo a Sky – perchè ci siamo allenati in maniera forte questa settimana, chiunque è entrato in campo è stato bravo, continuiamo a rimanere lassù, puntiamo a centrare i nostri obiettivi. Vogliamo arrivare in Champions League, dobbiamo però giocare partita dopo partita. Io ho giocato quella competizione con lo Shakhtar, dobbiamo continuare così e provare ad arrivarci".

"Quindici gol? Basta crederci, ho lavorato sodo. Ho trovato un gruppo, una squadra e una città fantastica – dice Moise Kean, autore di una doppietta – Il mister sa che può contare su di me, mi ha sempre dato ottimi consigli, speriamo di continuare così -ha aggiunto Kean -. Rimpianti della Juve per me? Sono qua, penso a far bene qua".

"Abbiamo fatto qualcosa di stratosferico, da domani penseremo di nuovo all'Inter, ma stasera festeggiamo - ha dichiarato invece Luca Ranieri -. Lo schema del gol? Finalmente è riuscito, se facevo doppietta magari vincevo il premio del miglior in campo. Obiettivi? Con calma, dobbiamo essere ambiziosi, dobbiamo continuare a giocare partite così e ci toglieremo le giuste soddisfazioni".