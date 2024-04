Fiorentina, Italiano: "Ringrazio tutti per la disponibilità. Andiamo a Bergamo con entusiasmo"

Firenze, 21 aprile 2024 - La Fiorentina torna alla vittoria in campionato, che mancava dal 26 febbraio contro la Lazio, e si rilancia nella corsa europea per quanto riguarda la strada del campionato. Ampissime rotazioni di formazione per Vincenzo Italiano, che inizia l'analisi post partita parlando di Kouame. "Ha sfruttato quei minuti che aveva nelle gambe, era stanchissimo e me l'ha detto nel pre partita. Abbiamo preferito non rischiare, ci sono troppi impegni importanti. Devo ringraziare chi si è messo a disposizione come Barak e gli altri. Ci sono tanti impegni, recuperare le energie non è facile e abbiamo dovuto lasciare a casa diversi ragazzi. Siamo contenti per l'atteggiamento e per la vittoria, ci serviva per la classifica". Vittoria che mancava dal 26 febbraio in campionato... "In alcune gare non siamo stati precisi; siamo primi nella classifica dei pali, abbiamo sbagliato sei rigori. Dispiace aver perso qualche posizione, ma l'obiettivo di stare dentro le tre competizioni ci sta riuscendo. Oggi volevamo fare punti, siamo contenti in vista di tutti gli impegni che abbiamo". Pensa di recuperare per mercoledì i calciatori che sono rimasti a Firenze? "Non sono stati risparmiati tanto per fare, speriamo di recuperarli perché hanno tutti qualche problema. Sapete tutti quanto determinino per noi Jack, Nico e gli altri. Nzola? Ci sono motivi personali, spero possa essere sereno e libero mentalmente al più presto. Avete visto anche oggi come siamo scesi in campo". Come ha visto Castrovilli? "E' da un po' che sta bene e scalpita per avere minuti. Sta andando forte, ha qualità. E' importante recuperarlo e avergli dato minuti. Sapete quanto un Castrovilli in condizione possa essere importante per noi in questa volata finale". Avete fatto un grande turnover, era inevitabile oggi? "Siamo costretti, abbiamo il merito di essere a maggio dentro partite di un certo livello. Non possiamo staccare la spina, tutti dobbiamo essere dentro, motivati e pronti. C'è bisogno di tutti in queste partite così ravvicinate. Un trauma, un recupero non veloce, ti fa perdere giocatori importanti. E allora devi attingere dalla rosa". Qual è l'obiettivo in campionato? "Noi non abbiamo fatto scelte o tabelle. Dobbiamo far bene sempre, oggi abbiamo vinto e potevamo farlo anche col Genoa. Ci sono ancora tante partite a disposizione e poi vedremo alla fine dove saremo. Tutte le partite contano, arrivarci con entusiasmo è importante". Cosa ha detto alla fine a Biraghi? "Gli ho detto che venire qui a portare via punti non era semplice. Quando si arriva a giocare le partite con la giusta attenzione si può ottenere qualsiasi risultato". Alessandro Latini