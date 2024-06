Fiorentina, c’è Palladino: “Ambizione”. Ferrari: “Chiederemo al Comune di non iniziare i lavori allo stadio”

13:27

Ferrari sulle ambizioni future

"Insoddisfatti per l'ottavo posto. Difficile programmare per la situazione dello stadio". Pradé: "Il fair play finanziario è molto pesante per noi. alzare l'asticella non è facile, perché hai davanti dei carrarmati, ma noi siamo solidi e abbiamomantenuto una grande identità. abbiamo sfioreto delle imprese, ora dobbiamo raggiungerle queste imprese"