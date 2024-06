Fiorentina, Quarta rinnova fino al 2028. “Ad Atene grande delusione, ma sogno di portare un trofeo a Firenze”

Firenze, 3 giugno 2024 – In attesa dell’annuncio sull’allenatore della prossima stagione (con Palladino sempre favorito) la nuova Fiorentina riparte da Martinez Quarta. Il difensore argentino ha rinnovato il contratto con la Fiorentina fino al 2028. “La Fiorentina per me è un club importante e in grande crescita – dice Quarta sui canali social del club viola – e voglio essere parte di questa crescita, fare grande la Fiorentina e questo mi ha spinto a rinnovare”. Certo, Quarta avrebbe preferito annunciare il rinnovo con la coppa della Conference League in mano, “ma ad Atene purtroppo è andata così e ora la sfida è riprendersi da questa botta”.

Riguardo la delusione per la sconfitta contro l’Olympiakos Quarta aggiunge: “Fare una promessa ai tifosi dopo la sconfitta di Atene? Oggi le promesse non servono a niente, è una grande delusione che abbiamo tutti, ci tenevamo a vincere questa coppa. Penso che abbiamo fatto un percorso bellissimo, ci sono stati momenti di difficoltà in cui siamo riusciti a reagire e penso che questo gruppo meritava la Coppa, la meritavano anche i tifosi che ci sostengono sempre e che erano venuti ad Atene a darci il loro sostegno, così come chi era rimasto a Firenze. Purtroppo è andata male, cercheremo di rifarci il prossimo anno, dovremmo rigiocare la Conference e ho il sogno di portare la Fiorentina ad alti livelli ed un trofeo a Firenze che manca da tantissimo".

Tornando al rinnovo, Quarta racconta: “Lo aspettavo già da tempo, ne avevamo iniziato a parlare quando c'era Joe Barone e ne approfitto per ringraziare lui e la sua famiglia. Lo ringrazio per questo passo che è stato fatto, rinnovare con la Fiorentina, si è sistemato un po' tutto e ora sono contento di aver prolungato. Sono quattro anni che sono qua e sono legato tantissimo alla città. Lo è anche la mia famiglia”.

Con la maglia della Fiorentina, Quarta ha collezionato 126 gare tra Serie A, Coppa Italia e Uefa Conference League mettendo a segno 11 reti ed ha indossato per 6 volte la fascia da capitano. Quarta, inoltre, vanta 12 presenze con la Nazionale maggiore argentina ed è stato convocato per la prossima Coppa America.