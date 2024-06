Pradè: "Chiediamo scusa a tutti i tifosi. La nuova Fiorentina sarà ambiziosa"

Bergamo, 2 giugno 2024 - Il primo a prendere la parola nel post partita di Bergamo è Daniele Pradè. Il direttore sportivo della Fiorentina annuncia l'addio alla panchina viola di Vincenzo Italiano e si scusa con i tifosi.

E' l'uomo che dovrà costruire il futuro tecnico della Fiorentina. Dovrà scegliere l'allenatore e i giocatori. Dopo la scomparsa di Joe Barone sarà lui ad avere la completa responsabilità tecnica della squadra e sarà aiutato da Roberto Goretti, dirigente in arrivo dalla Reggiana. Entrerà in carica il 1° luglio. Pradè, dopo la sua intervista, è tornato davanti alle telecamere per abbracciare Vincenzo Italiano. Il momento ufficiale che ha sancito la chiusura del rapporto professionale con l'allenatore. "Il dolore è grande. Ci dobbiamo scusare con i tifosi, non abbiamo ringraziato nemmeno chi ha fatto sacrifici per arrivare ad Atene. Avevamo 30.000 persone al Franchi, 2.000 al Viola Park. Chiedo scusa a nome della società, ma siamo stati travolti da una situazione troppo grande. Abbiamo perso tre finali, non siamo stati lucidi nel gestire il momento. Abbraccio i tifosi, siamo dispiaciuti per non aver portato questo trofeo a loro, alla famiglia Commisso, alla famiglia Barone e alle nostre famiglie".

Era l'ultima in panchina di Vincenzo Italiano? "Abbiamo passato dieci minuti nello spogliatoio commoventi. Abbiamo fatto un percorso con un uomo. Venerdì mattina ci siamo incontrati, avevamo la speranza di poter continuare con lui e con la coppa in mano sarebbe cambiato tutto, ne sono sicuro. Oggi ci lasciamo professionalmente, ma non a livello umano. La nuova Fiorentina sarà molto ambiziosa, abbiamo un presidente forte con le idee chiare: vogliamo assolutamente migliorarci". In che direzione andrà la nuova Fiorentina? "Siamo consapevoli dei nostri errori, cercheremo di lavorare anche sulle cose fatte bene. Siamo andati su qualsiasi campo per vincere. Non c'è stata una partita dove siamo partiti perdenti. Questo da dirigente è veramente importante". Palladino è stato avvistato a Firenze. Sarà lui l'allenatore del prossimo anno? "Venerdì sera lo avete visto a Firenze, venerdì mattina abbiamo parlato con Vincenzo. Dobbiamo fare delle scelte, dobbiamo muoverci. Senza una figura centrale come Joe Barone, la responsabilità sportiva sarà la mia e dovrò essere lucido e consapevole nelle scelte".