Atalanta-Fiorentina 2-3, orgoglio viola nell'ultima di Italiano. Esordio per Martinelli

Bergamo, 2 giugno 2024 - L'ultima di campionato per la Fiorentina ha il sapore della beffa, perché nell'attacco viola stavolta funziona tutto quello che non ha funzionato ad Atene. Doppietta di Belotti, gol in mezza girata di Gonzalez. Roba che in Grecia è parsa lontana anni luce. Certo, partita diversa, con tensioni e motivazioni diverse. Fa quasi sorridere paragonarle, ma nella domenica della Fiorentina resta questo: tre punti e un rammarico enorme.

I viola chiudono a 60 punti, lontani tre lunghezze dalla Roma e una dalla Lazio. Vittoria di Bergamo che amplifica anche il rammarico per il campionato. Nell'ultima della gestione Italiano, il tecnico fa esordire tra i pali il giovane Tommaso Martinelli, classe 2006 di Piazza d'Azeglio. Tifoso viola con l'abbonamento in Curva Fiesole. Una sorte di favola, per un portierino sul quale la Fiorentina punta fortemente per il futuro. Oggi stabilisce due record: diventa il portiere più giovane della Fiorentina a giocare in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria. Inoltre è anche diventato il primo calciatore nato nel 2006 a giocare da titolare una partita di Serie A.

Pronti via e la Fiorentina va in vantaggio. Pennellata di Castrovilli, Belotti stacca di testa tra Ederson ed Hien e sigla il vantaggio, con il pallone bagnato che scivola via a Carnesecchi. Risposta immediata. La difesa viola si apre come il burro, Lookman si presenta solo davanti a Martinelli e pareggia con un tocco morbido. Ma la Fiorentina è viva, vuole chiudere con orgoglio. Cross di Biraghi, mezza girata di Gonzalez che bacia il palo ed entra in rete. L'argentino non esulta e a mani giunte chiede scusa ai tifosi viola. La notte di Atene è ancora ben presente nella mente di tutti. Pochi giri d'orologio e l'Atalanta pareggia di nuovo con Scalvini (che poi uscirà per un problema che pare grave al ginocchio): staffilata da fuori area che non dà scampo al baby viola. In chiusura di primo tempo il gol partita. Corner gigliato, flipper e Belotti sulla linea spinge il pallone in porta. La ripresa è poca cosa sotto il diluvia bergamasco. L'Atalanta ci prova, Miranchuk si divora il pari, Pasalic coglie in pieno la traversa (il gioco era fermo, ma la posizione di Lookman sembrava buona). Alla fine i tre punti vanno alla Fiorentina, che mesta si reca sotto il settore ospiti dove erano presenti circa 200 tifosi gigliati. Linea dura, già sottolineata dal comunicato della Fiesole nei giorni scorsi. L'ultima del triennio di Italiano si conclude così. Bel momento a fine partita, con le due squadre che hanno omaggiato l'arbitro Orsato, alla sua ultima direzione in Serie A. TABELLINO

ATALANTA-FIORENTINA 2-3 Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi (29' st Djimsiti), Hien, Scalvini (39' st Hateboer); Holm (12' st Miranchuk), Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere (29' st El Bilal), Lookman (11' st Scamacca). A disp.: Musso, Rossi, Bakker, Adopo, Mendicino, Zappacosta. All.: Gasperini Fiorentina (4-2-3-1): Martinelli; Kayode (43' st Faraoni), Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Lopez, Duncan (32' st Ikoné); Nico Gonzalez (43' st Barak), Beltran (32' st Infantino), Castrovilli (21' st Kouame); Belotti. A disp.: Terracciano, Christensen, Dodo, Milenkovic, Bonaventura, Arthur, Comuzzo, Parisi. All.: Italiano Arbitro: Orsato Marcatori: 6', 47' pt Belotti (F), 12' Lookman (A), 19' Nico Gonzalez (F), 32' Scalvini (A) Ammoniti: Martinez Quarta (F), Ranieri (F)