Una trasferta complicata. Sciopero treni e parcheggi. Ma sarà la carica dei mille

La partenza è fissata di buonora perché la giornata non è di quelle più semplici per gli spostamenti. Ma i tifosi della Fiorentina non rinunceranno alla trasferta al seguito dei ragazzi di Palladino in quel di Como. Al ‘Sinigaglia’ ci saranno soltanto i più fortunati. I 700 biglietti del settore ospiti sono stati polverizzati in poche ore e i tagliandi disponibili non sono risultati sufficienti per coprire tutte le richiese. Da qui in molti si sono mossi per acquistare biglietti in altri settori. Alla fine da Firenze arriveranno probabilmente in un migliaio e alcuni tifosi si mischieranno a quelli del Como. Troppa la voglia di spingere la Fiorentina ancora più in alto in classifica. Entusiasmo dilagante che si fatica a contenere intorno ai calciatori di Palladino. Ed è chiaramente un peccato che la capienza complessiva del ‘Sinigaglia’ si attesti soltanto intorno ai 10.000 spettatori. Anche perché poi le gare interne saranno addirittura cinque da giocare in sequenza al Franchi e la prossima trasferta sarà a Bologna il 15 dicembre.

Dicevamo dei disagi, su un paio di fronti. Il primo riguarda lo sciopero ferroviario indetto per il weekend. Ci sono tratte garantite e altre a rischio. Ecco perché in diversi sceglieranno l’auto per raggiungere lo stadio. Da qui il secondo problema. Il parcheggio del ‘Sinigaglia’ non è particolarmente capiente.

Trovare posto è spesso un problema per chi arriva in trasferta. Nelle ultime ore il tam tam fra tifosi ha portato anche alla creazione di alcuni gruppi Whatsapp per organizzarsi con il minor numero possibile di auto. Servizio utile per chi arriva da Firenze ma anche per chi si muoverà dal nord dove sono presenti diversi gruppi di tifosi che seguono assiduamente la squadra. Soluzioni che si cercano per ridurre il più possibile i disagi ai sostenitori viola. Che comunque non si lasceranno fermare da questa serie di ostacoli. Resta il divieto di trasferta anche per la prossima partita di Conference (a Guimaraes il 19 dicembre), in Serie A c’è voglia di esserci ovunque e di assaporare dal vivo le gesta dei viola anche lontano dal fortino del Franchi.

Alessandro Latini