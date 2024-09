Fiorentina-Lazio, le probabili formazioni: Baroni senza Castellanos. Orario e dove vederla in tv

Firenze, 21 settembre 2024 – Ambizioni simili, ambienti caldi e allenatori nuovi. Le similitudini tra le parti in causa sono molteplici e a tutti gli effetti la sfida del lunch match di domani è un match chiave nella corsa a uno dei posti per le varie qualificazioni in Europa delle squadre italiane. Nella giornata di domani infatti alle 12:30 Fiorentina e Lazio si contenderanno i tre punti in uno scontro diretto per un posto a livello continentale nella prossima stagione. Si attende un Franchi vestito a festa per questa sfida importante, ma anche un pizzico di contestazione visto soprattutto l'avvio non entusiasmante della formazione viola.

Palladino deve fare i conti con la realtà: la sua Viola non è capace di vincere. Sono già sei le partite ufficiali cui la sua squadra di Firenze ha preso parte, per un triste zero sotto la casella dei successi. Il tutto con un calendario tutt'altro che inaffrontabile per un buon avvio di stagione. La formazione però sta crescendo in termini di chimica e affiatamento. Nelle ultime partite si è visto come i ragazzi stiano cominciando a digerire bene i concetti del tecnico ex Monza, ma nonostante questo non è arrivata la prima vittoria bensì la prima sconfitta nel rocambolesco 3-2 del Gewiss Stadium contro l'Atalanta. Ora serve però vincere o la panchina di Palladino, per quanto solida e sorretta dalla fiducia della società, potrebbe cominciare a scricchiolare. Certo, rispetto a molte rivali la Fiorentina ha già avuto modo di assaggiare l'Europa, giocando i due preliminari di Conference League, perciò la gestione delle energia è un tema già noto alla viola, ma a breve questa tornerà a essere parte della quotidianità gigliata e mettere punti in cascina prima che possa diventare un problema è fondamentale per la formazione toscana.

Dall'altra parte invece la Lazio tra alti e bassi ha già dimostrato di non essere troppo dissimile dal suo recente passato. I tanti cambi in estate avevano messo in dubbio le possibilità della squadra di confermarsi ad alto livello nel campionato italiano. L'obiettivo è sempre quello di restare in Champions League, ma l'idea di questa formazione è quella di aprire un nuovo ciclo, dando così a Baroni e i suoi ragazzi il beneficio anche di qualche passo falso in più. La formazione però si è dimostrata subito in forma e in grado di poter ambire anche all'Europa che conta, nonostante le incognite iniziali, che avevano fatto alzare i toni della contestazione laziale, in particolare dopo la cessione di Ciro Immobile. Ceduto il capitano però è cominciata a brillare la stella del Taty Castellanos, che, in coppia con Dia, sembrava pronto a fare suo il ruolo di centravanti principe della squadra, tra belle reti realizzate e giocate di fino. Il problema fisico accusato contro il Verona poteva fermarne questa ascesa, ma per fortuna sua e della squadra nessuna lesione, detto questo però non ci sarà al Franchi, lasciando la formazione senza il suo alfiere in uno scontro diretto.

La designazione arbitrale della 5' giornata di Serie A Enilive ha assegnato la direzione della gara Fiorentina-Lazio al signor Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Del Giovane e Di Iorio: Colombo sarà il IV ufficiale mentre Abisso e Chiffi sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR. Per il fischietto ligure si tratterà della terza direzione di questa stagione, dopo aver arbitrato Juventus-Como (3-0) e Venezia-Torino (0-1) nelle prime due di campionato. Interessante notare come sarà la seconda sfida tra Fiorentina e Lazio diretta dall'arbitro genovese, nel precedente vinsero per 1-0 i biancocelesti (2023-24), mentre il bilancio complessivo con le due squadre vede i viola contare un totale di due successi e un ko, quello con i capitolini per l'appunto, mentre i laziali vantano due vittorie in altrettanti incroci.

Probabili formazioni

Palladino valuta il rilancio di Pongracic al centro della difesa mentre vola verso la conferma di De Gea tra i pali: lo spagnolo avrebbe infatti superato Terracciano nelle gerarchie del tecnico. Non solo questo, insieme al croato nella linea bassa a tre uomini pronti anche Martinez Quarta a destra e Biraghi a sinistra per completare il reparto. La mediana potrebbe ripartire dal grande ex della sfida, vale a dire Cataldi, fiancheggiato da uno tra Mandragora e Bove, favorito il primo. Dodo e Gosens sulle fasce, con Kean in avanti supportato da Colpani e Gudmundsson, convocato e serio candidato a una maglia da titolare nella sfida contro i biancocelesti.

Baroni deve rinunciare a Castellanos per questa sfida, meglio non rischiare nonostante si sia scongiurata la lesione. Per parole del tecnico sarà uno tra Noslin e Pedro a prendere il suo posto, olandese favorito sull spagnolo, mentre Dia resterà nella trequarti del campo. In attacco a sinistra ci sarà capitan Zaccagni, mentre Tchaouna e Isaksen si giocano la maglia da titolare a destra. In mediana Guendouzi e Rovella detteranno i tempi del gioco. Davanti a Provedel invece la linea a quattro sarà composta da Lazzari, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares.

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Martinez Quarta, Pongracic, Biraghi; Dodò, Cataldi, Mandragora, Gosens; Colpani, Gudmundsson; Kean. All. Raffaele Palladino.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dia, Zaccagni; Noslin. All. Marco Baroni.

Dove vedere la partita

La partita fra Fiorentina e Lazio dello stadio Artemio Franchi, valevole per la quinta giornata di Serie A, inizierà alle ore 12:30 di domenica 22 settembre 2024. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 12:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Edoardo Testoni e Marco Parolo.