Fiorentina, le pagelle: Kean il migliore, Gosens va cercato di più

Firenze, 16 settembre 2024 – Le pagelle di Atalanta-Fiorentina.

De Gea 6,5 - Nulla può sulla capocciata di Retegui che è velenosa quanto basta. Imprendibili le altre due reti dell’Atalanta. Tiene viva la Fiorentina disinnescando Loockman due volte quando poteva chiudere il conto molto prima.

Martinez Quarta 6 - La sufficienza è per il gol. Ha, infatti, il merito di avventarsi sulla respinta corta di Carnesecchi e sbloccare la partita. Con Dodo ha un compito non facile: arginare Lookman che però è fuoriclasse vero e gli passa spesso alle spalle. Rischia su Bellanova che non chiude.

Ranieri 4,5 - Stare al centro e governare la difesa forse non è nelle sue corde. Meglio quando ha la linea laterale più vicina. Si fa sorprendere fuori zona quando Lookman pesca Retegui per il gol del pari. Poi tutto sommato non demerita, fino a quando subisce il terzo tempo di De Ketelaere, senza riuscire a tenere lo scontro fisico. Ma perché girarsi sul piattone laser di Lookman del 3-2? Dall’80’ Pongracic

Biraghi 6 - Riproposto terzo di difesa se la cava con mestiere, tenendo a bada un cliente non facile come De Ketelaere. In un ruolo che richiede grande applicazione soffre fino a un certo punto quando l’Atalanta spinge.

Dodo 5,5 - Corre e sprinta come di consueto lungo la corsia, provando a proporsi in avanti per creare sovrapposizioni che talvolta restano solo sulla carta. Non è lucido al momento della scelta finale e alla fine questo pesa.

Mandragora - Non è sufficientemente reattivo nello stringere al centro su Retegui che colpisce quasi a botta sicura. Si fa perdonare con l'assist per il gol di Kean. Al 61'

Bove 6 - Fulcro basso del centrocampo a cinque. Si fa sorprendere da Lookman che fa però una grande giocata per creare il gol del pari. Tiene la posizione con personalità. Gara di sacrificio e di solidità.

Cataldi 5,5 - E’ già l’anima della manovra e delle coperture. Si danna l’anima nel tenere vicini i reparti, accorciando la manovra e difendendo con ordine. Da uno come lui però vorresti che prendesse per mano la squadra nei momenti difficili. Dal 74’ Adli

Gosens 6,5 - Gode di una libertà incredibile che la difesa dell’Atalanta gli concede e lui la sfrutta, presentandosi davanti a Carnesecchi, partecipando ad entrambe le reti viola. Andrebbe cercato di più anche perché è letale quando viene cercato dal lato debole.

Colpani 5 - Più in palla e dentro la partita rispetto alle precedenti prestazioni. Crea e prova a mettersi in proprio, anche se non è fortunato nelle conclusioni. Cala però nella ripresa e dopo un'ora esce. Al 61' Ikone

Kean 7 - E’ in un momento di condizione fisica e mentale straordinaria. Cerca sempre di difendere il pallone per tenere alta la squadra. Non arretra nella lotta tutta muscoli con Hien (ammonito uscirà) e lascia il segno alla sua maniera. Centra il palo con una giocata mista tra fortuna e capacità. Nella ripresa fa più fatica. Il super lavoro lo sfianca, come il caldo e gli impegni con la nazionale da cui è reduce.

All. Palladino 5,5 - La scelta di mettere un centrocampista in più è la logica conseguenza del rafforzamento estivo e della ricerca dell’equilibrio soprattutto in mezzo. Troppi però i sei gol presi fino a questo momento, tra campionato e coppa, nei soli primi tempi. Nonostante che proprio il primo tempo di Bergamo sia stato tra i migliori fino a questo momento. Bisogna cambiare decisamente rotta in difesa altrimenti sono guai seri.

Sostituzioni

61’ Richardson 5,5 - Non riesce subito a entrare in partita, pur provando a dare il suo contributo.

61’ Ikone 5 - Solito copione. Entra e sembra sempre sul punto di fare la giocata che si spegne all’ultima scelta.

74’ Sottil 5,5 - Entra in un momento cruciale, quando dovrebbe sfruttare la freschezza. Ma resta incompiuto.

74’ Adli 6 - Geometrie e qualche idea.

80’ Pongracic sv.