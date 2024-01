Fiorentina, lo striscione “velenoso” al Franchi sul mercato viola

Firenze, 11 gennaio 2024 – Da una parte il responsabile della comunicazione della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ritratto in versione serpente; dall’altra il direttore sportivo viola Daniele Pradè seduto in poltrona. Nel mezzo, il fumetto: “Oh Pradè sveglia, adesso c’è da fare il mercato”. E’ l’ironico striscione appeso al cancello della tribuna centrale dello stadio “Franchi”, che in basso riporta la sigla Ultras Viola ‘73.