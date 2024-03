Fiorentina-Maccabi Haifa: Beltran torna in campo, Kouame in crescita. Quarta e Ranieri in difesa. La Fiorentina affronta il Maccabi Haifa con un gol di vantaggio. Beltran torna in campo dopo la squalifica, Quarta e Ranieri in difesa. Kouame recupera dalla malaria. (Fonte: articolo)