"Fiorentina-Maccabi Haifa negli ottavi di Conference League: match a Budapest per motivi geopolitici"

La Fiorentina affronterà il Maccabi Haifa negli ottavi di Conference League. Questo l’esito del sorteggio. Match di andata il 7 marzo a Budapest, in Ungheria, poiché – a causa del conflitto israelo-palestinese – gli incontri non possono essere disputati in Medio Oriente. La gara di ritorno sarà giocata regolarmente al Franchi di Firenze la settimana successiva.