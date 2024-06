Il Colpo di Mezzanotte - Fiorentina, settimana importante per Zaniolo. Movimenti anche fra i pali?

Firenze 24 giugno 2024 - Archiviato il penultimo weekend di giugno, la Fiorentina si tuffa nella settimana che si aprirà (lunedì) con la presentazione ufficiale di Raffaele Palladino. Il tecnico è a Firenze, in conferenza stampa ci sarà anche Daniele Pradè, nonostante che una mini presentazione sia già stata fatta lo scorso 4 giugno con tanto di firma sul contratto. Ci sarà tempo, stavolta, di approfondire anche nomi di mercato. Già, perché la presenza al Viola Park dell'allenatore agevola confronti e riunioni proprio sul tema più importante: come e quando rinforzare la squadra. I tifosi aspettano il primo colpo vero in entrata, così come l'allenatore attende qualche segnale prima del raduno (8 luglio). Sarebbe importante, in linea puramente teorica, dare a Palladino i rinforzi il prima possibile. Di lavoro tattico all'inizio di un nuovo ciclo ce n'è da fare tanto per farsi trovare pronti per le prime gare ufficiali della stagione. Nelle ultime ore si è parlato molto di portieri. Il Genoa si è interessato a Terracciano. Difficile che il portiere lasci la Fiorentina. Piuttosto qualche movimento potrebbe esserci intorno a Christensen, che ha salutato per le vacanze dando appuntamento ai tifosi alla prossima stagione. Ma Palladino vuole un portiere diverso, che (come Terracciano) sia abile a palleggiare dal basso. Il nome di Musso è uscito in ottica viola. Chiuso da Carnesecchi a Bergamo, potrebbe essere stimolato da una nuova avventura. Quella che si apre sarà una settimana importante sul fronte Zaniolo. L'attaccante è in vacanza con la compagna e il figlio, sta aspettando comunicazioni ufficiali. Al momento la battaglia è tra Fiorentina e Atalanta. Pradè ha proposto un prestito con diritto di riscatto che per il momento non ha fatto breccia nel Galatasaray, club con il quale si sta parlando anche del futuro di Amrabat. Il centrocampista vorrebbe rimanere al Manchester United, difficile che si trovi un nuovo accordo. L'ipotesi turca sembra la più accreditata. In Turchia dovrebbe andare anche Duncan, ormai a una settimana dallo svincolo con la Fiorentina. Su di lui è forte il pressing del Trabzonspor. Infine il centravanti: difficile che possa essere la settimana giusta, ma domani da Palladino capiremo almeno l'identikit tecnico.