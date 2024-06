Il Colpo di Mezzanotte - Sogno Depay, Lindstrom a una condizione. Occhi sulla Copa America

Firenze, 20 giugno 2024 - Non solo Euro24, l'inizio della Copa America sposta il focus degli osservatori viola pure negli Stati Uniti, dove l'Argentina di Gonzalez e Quarta punta a trionfare dopo il successo Mondiale. Tanti calciatori da monitorare sul doppio fronte, chissà che poi qualche relazione sulla scrivania di Pradè non si trasformi in una trattativa vera e propria. Le ultime ore raccontano di un nome altisonante uscito a livello mediatico. Quello di Menphis Depay, calciatore in uscita a parametro zero dall'Atletico Madrid e reduce da una stagione con 9 gol all'attivo. Il problema in questi casi è sempre l'ingaggio, con l'ex United, Lione e Barcellona che come ultimo stipendio aveva pattuito 4 milioni netti a stagione. Trattativa ancora tutta da costruire, in primis c'è da capire la volontà del calciatore, libero di decidere il proprio futuro. Classe '94, ancora a posto fisicamente, in questi giorni impegnato con l'Olanda a Euro24 dove sono diversi gli scout viola presenti. Possibile che qualche contatto esplorativo ci sia già stato. Al momento è una sorta di sogno di inizio estate (un po' come Icardi) ma non dovendo pagare il cartellino una possibilità in più c'è di trovare un accordo. Il resto delle notizie viola conferma l'interesse della Fiorentina per Zaniolo, in attesa che di ricevere una proposta concreta dal club viola. Che lì sulla trequarti sta valutando anche Gaetano, in uscita dal Napoli e molto apprezzato da Palladino che lo avrebbe chiesto a Pradè. Col club azzurro è possibile che si parli anche di Jesper Lindstrom, calciatore in uscita che non ha mai trovato spazio e continuità. Il Napoli lo valuta ancora 25 milioni, ma potrebbe lasciarlo andare anche in prestito oneroso. Trequartista, può giocare su entrambe le fasce. Era stato un grande investimento nella scorsa estate, ma in stagione ha messo insieme un solo assist. Può essere una scommessa seppur a un costo contenuto perché l'approccio con la Serie A non è stato dei migliori.

A centrocampo i nomi buoni sono sempre quelli di Tessmann e Vranckx, in vantaggio rispetto a Brescianini, Pobega e Vera. Resta da monitorare la pista che porta a Colpani, lui sì, vero e proprio pallino del neo tecnico viola. Ma ancora per i colpi veri ci sarà da attendere.