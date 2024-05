Fiorentina-Monza, viola a caccia dell’ottavo posto. Probabili formazioni e tv

Firenze, 13 maggio 2024 – Dopo le gioie in Conference League e con la prospettiva di fare la storia nella finale di Atene, la Fiorentina si rituffa in campionato e non sarà una formalità. Infatti, la gara con il Monza (ore 20.45 al “Franchi” – diretta Dazn e Sky) non sarà solo una sfida a una squadra che gioca un buon calcio (allenata da Palladino, possibile tecnico viola nella prossima stagione), ma anche la prima tappa di un trittico decisivo (Napoli in casa e Cagliari in trasferta le altre due gare in calendario) per la conquista dell’ottavo posto che, per i gigliati, varrebbe la qualificazione alla prossima Conference League. In questo modo, anche se la finale di Atene dovesse andare male (senza l’accesso all’Europa League) i viola sarebbero comunque qualificati in Europa anche nel 2024-2025.

Gara importante, dunque, ma inevitabile turnover di mister Vincenzo Italiano che dovrebbe lasciare spazio ancora a Castrovilli, Nzola, Barak, Parisi e (nonostante alcune prestazioni non proprio esaltanti) al portiere Christensen.

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Lopez, Duncan; Gonzalez, Barak, Castrovilli; Nzola. Allenatore: Italiano.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, Kyriakopoulos; Gagliardini, Bondo; Colpani, Pessina, Zerbin; 11 Djuric. Allenatore Palladino