"Fiorentina: Preparazione per la sfida con il Frosinone, Arthur in dubbio"

Continua la preparazione della Fiorentina in vista della sfida con il Frosinone di Eusebio Di Francesco, in programma domenica alle 12.30 al Franchi. Ieri la squadra si è spostata al Franchi e ha svolto un allenamento congiunto con il Prato. I biancazzurri, che militano in Serie D, hanno fatto da sparring partner alla squadra di Vincenzo Italiano, partecipando ad alcuni esercizi a tema e a situazioni di gioco relative ai calci piazzati.

La notizia negativa, per i viola, riguarda Arthur. Il brasilianonon ha partecipato all’allenamento congiunto, neanche lunedì e martedì ha lavorato con i compagni. "Affaticamento ai flessori della coscia destra", queste le parole usate dal club su Arthur nel report medico che accompagnava la lista dei convocati per la trasferta in Salento. Il classe 1996 dunque è ancora condizionato da questo problema, motivo per cui resta in dubbio per la sfida con i ciociari. L’altra assenza registrata nella giornata di ieri è quella di Christensen. Il portiere è reduce da un fastidio al ginocchio, ecco perché non è stato convocato per le ultime due partite, anche se nei prossimi giorni dovrebbe tornare in gruppo. Chi invece sta provando a fare passi in avanti è Nico Gonzalez, che dopo i 25 minuti (più recupero) giocati sottotono a Lecce vuole aumentare il suo minutaggio. Per domenica intanto Italiano ritroverà Ikoné, reduce da un turno di squalifica.

Alessandro Guetta