Fiorentina Primavera sconfitta 2-1 dalla Lazio: Pierozzi torna in campo

Nuovo stop per la Fiorentina Primavera: i baby viola - sono stati superati per 2-1 dalla Lazio che in 21’ nel corso della ripresa ha ribaltato l’iniziale vantaggio dei padroni di casa realizzato da Denes. A decidere la sfida ci hanno pensato prima Ruggeri e poi D’Agostini. Da segnalare il ritorno in campo (e per 90’) di Niccolò Pierozzi.