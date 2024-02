"Fiorentina: Ripresa degli allenamenti in vista della sfida con il Torino di Juric"

Torna in campo oggi la Fiorentina, allenamento fissato alle 11 al Viola Park. Ieri infatti Italiano ha concesso un giorno libero ai calciatori dopo la vittoria contro la Lazio. Oggi dunque la squadra inizierà a preparare la sfida con il Torino di Juric, in programma sabato sera allo Stadio Olimpico Grande Torino. Tre allenamenti a disposizione del tecnico in vista della sfida con i granata, in attesa di capire se tornerà a disposizione Quarta.

Il difensore argentino ha saltato la partita contro la Lazio a causa di un problema di coliche renali, già oggi arriverà una prima indicazione su di lui. Ad ora comunque si va verso la conferma della coppia difensiva composta da Milenkovic e Ranieri. C’è attesa poi per il rientro tra i convocati di Dodò.

Alessandro Guetta