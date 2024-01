"Fiorentina-Sassuolo: Abisso di Palermo arbitro della partita"

La partita di sabato contro il Sassuolo sarà diretta dall’arbitro Rosario Abisso di Palermo, coadiuvato da Mastrodonato e Cavallina. Il quarto uomo sarà Ayroldi, mentre al Var ci saranno Marini e Gariglio. In totale il fischietto siciliano vanta 13 precedenti con la Fiorentina, 2 in Coppa Italia e 11 in campionato, con un bilancio di 8 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. L’ultima gara diretta risale alla scorsa stagione, con la Fiorentina che vinse 1-0 col Lecce. Contro i viola il fischietto di Palermo ha tirato fuori 32 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.