Fiorentina-Sassuolo, le parole dei protagonisti viola: Sottil e Parisi

Firenze, 28 aprile 2024 - Ha funzionato tutto alla perfezione per la Fiorentina, capace di battere 5-1 il Sassuolo, di preservare tanti giocatori per la sfida al Club Bruges di giovedì prossimo e di aggangiare l'ottavo posto a quota 50 punti, che attualmente vale la parteciazione dell'anno prossimo alla Conference League. Oltre a Vincenzo Italiano, nel dopo partita hanno parlato anche Riccardo Sottil e Fabiano Parisi.

Sottil è stato autore del gol che ha stappato la gara e di due assist per i compagni. Il suo bottino stagionale sale così a 4 gol e 5 assist totali. "Non era facile fare una partita così dopo l'eliminazione con l'Atalanta: ci siamo ripresi e abbiamo reagito. Ci sono altre due competizioni e quindi ci siamo detti che dobbiamo continuare a divertirci". Miglior prestazione della stagione? "Non so se è la mia miglior partita della stagione, però sono contento. Quando sei sereno viene tutto più facile. Cerco di stare sempre tranquillo e di mettere le mie qualità al servizio della squadra. Voglio dedicare il gol a Barone e alla sua famiglia perché ero molto legato a Joe e lui mi diceva sempre di provare questo tiro a giro che è entrato finalmente in rete".

Da Sottil si pretente sempre tanto, da anni. Come mai tanto talento e così poca continuità. "Mi viene fatta spesso questa domanda. Io cerco sempre di fare le cose come contro il Sassuolo, poi a volte ci sono momenti meno felici e altre volte in cui mi diverto. In queste gare mi esalto". Adesso nella testa del gruppo c'è solo il chiodo fisso che risponde al nome del Club Bruges. «Lo spirito deve essere quello giusto. Ci giochiamo tutto. Un finale di stagione che può essere bellissimo. Il sogno è regalare qualcosa a noi e a Joe. Sarebbe una ciliegina sulla torta".

Parola e microfono anche per Fabiano Parisi. "Essere stati eliminati dalla Coppa Italia non è facile da digerire e abbiamo avuto una grande reazione per noi e per i tifosi che ci seguono sempre. Dovevamo fare per forza una grande prestazione. Abbiamo dominato tutta la partita. Siamo contenti perché dominare le partite così in Serie A non è mai facile. Noi andiamo sempre al massimo e siamo concentrati, quindi bene così". Per l'esterno ex Empoli anche una traversa clamorosa dopo una grande azione. "Eh sì, peccato. Ci sono andato vicino ma poteva andare meglio. Pensiamo però a giovedì, abbiamo una sfida importante in Europa e dobbiamo entrare in campo con questo spirito".