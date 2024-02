"Fiorentina sesta in Europa per solidità economica: un modello virtuoso da imitare"

In attesa di poter primeggiare (di nuovo) in Europa, stavolta possibilmente trionfando nella finale di Conference League in programma il 29 maggio ad Atene, la Fiorentina è schizzata per un giorno ai vertici tra le grandi del Vecchio continente calcistico. A regalare al club di Commisso una posizione di assoluto prestigio - il sesto scalino, per la precisione - è stato un report diffuso dalla Uefa relativo al patrimonio netto a tutto il 2023 delle società che militano nei campionati continentali.

In virtù dei suoi 293 milioni di euro, la Fiorentina rappresenta infatti ad oggi il sesto sodalizio per solidità economica e risorse a disposizione, alle spalle solo di cinque "mostri sacri" come City (1,3 miliardi), Tottenham (733 milioni), United (691), Real (558) e Bayern (536). Tutte le altre squadre, italiane comprese, sono alle spalle. Anzi, molte delle realtà del Bel Paese hanno un evidente segno meno davanti alla cifra che le contraddistingue (è il caso della Roma - il club con il patrimonio netto più basso, pari a -436 milioni di euro - o dell’Inter, in passivo di 162 milioni). Un balzo in avanti che la dice lunga sulla disponibilità economica di mister Mediacom ma soprattutto su come - a livello di libri contabili - il club viola rappresenti un modello virtuoso da imitare.

Il motivo è presto detto: il patrimonio netto è infatti un dato che indica, oltre alla stabilità aziendale, la "pulizia dei conti" e sotto questo aspetto la Fiorentina, fin dal 2019, è sempre stata molto chiara. La somma dei debiti strutturali, finanziari e verso altri club del club di è ad oggi pressoché zero. Incide in questo dato, ovviamente, anche il Viola Park, che se da un lato è una struttura considerata al pari di un investimento immobiliare è anche (e soprattutto) un patrimonio destinato a far crescere sempre più il valore della società. Non resta, a questo punto, che riaprire la bacheca.

Andrea Giannattasio