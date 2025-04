Fiorentina: sfida cruciale a Cagliari per la corsa europea

Archiviata con successo e un pizzico di fatica di troppo la missione Celje, per la Fiorentina è tempo di pensare alla trasferta di Cagliari. Non è un mistero che al Viola Park siano più preoccupati di affrontare la squadra di Nicola che la Roma o il Betis Siviglia nella prima settimana di maggio. Questione di stimoli da ritrovare in fretta e gettare nella corsa europea in campionato. Affollata e difficile, ma ancora apertissima. "Dobbiamo dare un segnale soprattutto a noi stessi", le parole di mister Palladino dopo la gara europea. Cagliari ed Empoli diranno molto sulle reali possibilità della Fiorentina di raggiungere un piazzamento europeo per la via del campionato.

In Sardegna la Fiorentina sarà senza i suoi tifosi residenti a Firenze anche se qualcuno seguirà comunque la squadra. Con la quale viaggerà Rocco Commisso. Lo ha dichiarato lui stesso, nel corso del viaggio vuole parlare del futuro con Moise Kean. Fra una decina di giorni lascerà Firenze e in tasca vuole avere almeno la parola del centravanti viola e della Nazionale.

In ottica formazione è possibile che qualche rotazione venga attuata. In mezzo alla difesa tornerà Pablo Marí, Dodo riprenderà il suo posto a destra e probabilmente Gosens farà altrettanto sulla sinistra. Da valutare Fagioli (uscito contro il Celje con un problema intestinale), Palladino valuta il rilancio dal primo minuto di Adli e anche di Ndour, uscito un po’ dai radar nelle ultime settimane. Davanti scalpita Beltran per una chance dal 1’ accanto a Kean.

Alessandro Latini