"Fiorentina: Solidarietà e Normalità dopo l'Alluvione"

Prove di normalità. Dopo il clima surreale vissuto da tutto lo stadio contro la Juventus, i gruppi organizzati del tifo viola, in vista della prossima sfida col Bologna, torneranno ad occupare i propri posti in Curva Fiesole. "Da domenica ritorniamo ai nostri posti, celebrando i 50 anni della Curva Fiesole" si legge nel comunicato postato sui profili social. Proprio con i bianconeri infatti era previsto il terzo e ultimo atto dei festeggiamenti con la maxicoreografia che avrebbe ricordato il cinquantesimo anniversario dello storico settore dell’Artemio Franchi. Coreografia che sarà quindi riproposta domani in occasione del derby dell’Appennino.

Come di consueto in queste occasioni, l’oggetto della coreografia rimane un segreto fino al fischio d’inizio. Ciò che invece è stato anticipato, è che una parte del ricavato della raccolta fondi, sarà donato alla Misericordia di Campi Bisenzio, che sarà presente allo stadio con i volontari in divisa insieme agli ultrà. Un ulteriore testimonianza che, dopo l’aiuto che la Curva ha dato concretamente spalando fango, certifica il grande cuore e la grande solidarietà verso le persone colpite dall’alluvione.

Una solidarietà alla quale si è unita anche la Fiorentina, che per la gara contro la squadra di Thiago Motta, ha deciso di mettere a disposizione per le famiglie alluvionate mille biglietti gratuiti in Curva Ferrovia. A poco più di una settimana dall’alluvione si cerca quindi di tornare alla normalità. L’obiettivo però, da parte del tifo viola, rimane uno: non lasciare nessuno indietro.

