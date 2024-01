"Fiorentina: ultimi giorni di calciomercato, focus sull'Inter e pista Ruben Vargas"

Meno sei giorni al gong finale del calciomercato invernale. Meno due - probabilmente - alla ripresa vera e propria delle trattative di Joe Barone e Daniele Pradè. Perché la Fiorentina (intesa come squadra e società) si sta concentrando molto sulla sfida contro l’Inter. Ieri qualche contatto è stato registrato, ma niente che potesse portare ad accelerate definitive. Viva la pista Ruben Vargas. Al momento in entrata sembra l’unica. La Fiorentina rimane ferma sulla sua posizione: operazione che dovrà andare in porto per una cifra intorno ai 7 milioni. O comunque poco di più.

Sfumato in modo definitivo Brian Rodriguez, l’altro Rodriguez (ovvero Luciano) rappresenta una specie di sogno invernale. Uruguaiano classe 2003 del Liverpool di Montevideo: futuro assicurato, su di lui però c’è mezza Europa che conta. La Fiorentina potrebbe anche decidere di provarci concretamente nelle prossime ore, ma resta un obiettivo estremamente difficile da raggiungere. Tutto fermo sul fronte prima punta. Complicato muovere Nzola (che vuole rimanere a Firenze) e di conseguenza resta congelata anche la soluzione Dia.

In uscita i soliti noti, gli scontenti della prima parte di stagione che la Fiorentina vuole accontentare. Josip Brekalo e Yerry Mina, per i quali è stata intavolata una maxi operazione con l’Olympiakos. Ieri su questo fronte i contatti ci sono stati eccome. Se per l’esterno croato sembra al momento l’unica possibilità, dopo il fallimento legato alla Dinamo Zagabria, il difensore colombiano sta valutando anche altro. Il Porto lo stuzzicava di più sul piano tecnico, mentre la proposta araba - chiaramente - su quello economico. Non tanto per l’immediato, quanto per la prossima stagione. Giova ricordare che Mina se ne andrebbe senza più tornare a Firenze (ha un’opzione per il secondo anno che evidentemente non sarebbe sfruttata), mentre Brekalo se non fosse ceduto a titolo definitivo tornerebbe in estate (contratto fino al 2025).

Fretta non ce n’è, anche perché diversi mercati resteranno aperti oltre il 1° febbraio. Ma anche in generale la Fiorentina ha dimostrato di non voler affrettare i tempi. Da lunedì a giovedì sarà una sorta di corsa contro il tempo. I tifosi (e Italiano) aspettano un segnale forte da Rocco Commisso, con la speranza di non rimanere delusi sul filo di lana.