Fiorentina, via alla ‘spedizione dei mille’. A Bruges i ragazzi di Italiano non saranno soli

Firenze, 6 maggio 2024 - Qualcuno è già partito, altri lo faranno nelle prossime ore. La maggior parte si muoverà direttamente nella giornata di mercoledì per poi far ritorno a Firenze in piena notte. Alla fine saranno circa 1.000 i tifosi della Fiorentina che assieperanno il "Breydel Stadium" di Bruges per il ritorno della Semifinale di Conference League contro il Club Brugge. Si parte dal 3-2 dell'andata, ottenuto sotto il diluvio al 'Franchi'.

Stavolta ci sarà da fare i conti con un impianto che è andato esaurito in poche ore dopo che sono stati messi in vendita i biglietti nei giorni scorsi. Saranno 29.000 i tifosi che spingeranno i nerazzurri di Nicky Hayen verso il sogno della finale, lo stesso che hanno i tifosi viola e la squadra di Italiano. I sostenitori gigliati si muoveranno per la maggior parte con dei voli su Bruxelles in partenza da tutta Italia, per poi spostarsi nella vicina Bruges con pullman e treni (circa un'ora e mezzo di ulteriore viaggio. Da non sottovalutare anche la presenza nutrita dei tifosi viola all'estero, soprattutto quelli del centro Europa. Specialmente il 'Viola Club Bruxelles' stavolta gioca in casa e parteciperà alla sfida con diversi affiliati.

Chi resterà a Firenze si organizzerà come sempre con parenti e amici davanti alla televisione, seppur per alcuni l'orario delle 18.45 sia ancora lavorativo. La Fiorentina propone anche la possibilità di seguire la partita insieme a tanti altri tifosi gigliati all'interno del Viola Park. Ecco il comunicato diffuso dal club viola.

"Queste tutte le informazioni utili per assistere alla visione della partita Club Brugge–Fiorentina presso gli sports bar del Viola park del giorno 08/05/24 delle ore 18:45

La Fiorentina informa i propri tifosi che, anche in occasione della partita Club Brugge - Fiorentina, in programma mercoledì 8 maggio alle 18:45, sarà possibile assistere all'evento presso gli Sports Bar del Viola Park. L’ingresso sarà consentito dalle ore 17:45 e si potrà accedere all’evento tramite le seguenti modalità.

BAR IL GIGLIO: entrata libera con prenotazione

BAR MAGLIA VIOLA: €10,00 pizza + bevanda a scelta (birra o bevanda analcolica)

Posti disponibili fino ad esaurimento a partire da oggi, lunedì 6 maggio".

L'obiettivo di tutti, in trasferta o a Firenze, resta comune. Raggiungere la finale di Atene il prossimo 29 maggio.

Alessandro Latini