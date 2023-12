"Fiorentina vince 1-0 contro il Torino: Ranieri decisivo"

fiorentina

1

torino

0

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 7; Kayode 6, Milenkovic 6.5, Ranieri 7.5, Biraghi 5 (32’ st Parisi sv); Arthur 5.5 (19’ st Nzola 6), Duncan 5.5; Ikonè 5.5 (39’st Sottil sv), Bonaventura 6 (39’ st M.Quarta sv), Kouame 6.5; Beltran 6 (19’ st Nzola 6). Allenatore: Italiano 7

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 6; Tameze 6 (42’ st Seck sv), Buongiorno 6, Rodriguez 5.5; Bellanova 7 (33’ st Vojvoda sv), Ricci 6.5 (16’ st Linetty 6), Ilic 6.5, Lazaro 6; Vlasic 6 (33’ st Djidji sv); Pellegri 5.5 (16’ st Sanabria 5.5), Zapata 5.5. Allenatore: Juric 5.5

Arbitro: La Penna di Roma 5.5

Rete: 37’ st Ranieri

Note: serata umida, terreno in ottime condizioni. Spettatori paganti: 32915 Incasso: 682909 euro. Espulso al 21’ st. il vice allenatore viola Daniel Niccolini per proteste. Ammoniti: Biraghi, Ranieri, Ikonè, Ricci. Angoli: 4-2 per la Fiorentina. Recupero: 1’ pt, 5’ st