Firenze si prepara alla notte più lunga. Tutto esaurito al Franchi e Rocco saluta

Cresce l’attesa. Così come crescono i biglietti venduti per il big match di domenica sera contro la Juventus. Le cifre sono lievitate nel corso della settimana e sono destinate a crescere ancora. Sfondato nelle ultime ore il muro dei 35.000 attesi sugli spalti, che era un po’ il primo traguardo che si era prefissata la società. La quota è di quelle consistenti ed è già stato frantumato il record stagionale (32.100 spettatori in occasione di Fiorentina-Atalanta). Si andrà oltre, perché ci sono a disposizione ancora due giorni pieni di prevendita oltre all’intero match day. Il prossimo step è quello di raggiungere il dato dello scorso anno, quando per Fiorentina-Juventus arrivarono al ‘Franchi’ 36.550 tifosi. Per il passo che sta tenendo la prevendita, un passo assolutamente ben marcato, un obiettivo che nelle prossime ore dovrebbe essere facilmente alla portata. E proiettare così il match contro la Juve nelle super partite della stagione in corso. E non solo.

Ormai i tagliandi in alcuni settori sono pressoché introvabili. La Curva Fiesole attende solo di essere dichiarata sold out, ma di fatto i biglietti sono esauriti. Così come la saturazione di presenza è altissima ad esempio in Maratona (94% della capienza) e nei due Parterre. Un po’ di disponibilità in più c’è in Curva Ferrovia, settore che comunque fornirà un colpo d’occhio molto diverso dal solito. Anche perché è prevista una zona cuscinetto sul versante del settore ospiti (anche questo sold out da giorni). Che la prevendita sia andata a gonfie vele lo dimostra anche il fatto che sono già in vendita i biglietti a scarsa visibilità (a prezzo ridotto). Un segnale preciso che racconta di un ‘Franchi’ che si trasformerà in un catino bollente.

L’allenamento a porte aperte di mercoledì pomeriggio ha già dato un assaggio in tal senso. Nel mirino il ritorno a Firenze di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, ma l’attesa è soprattutto per la coreografia annunciata da giorni dalla Curva Fiesole.

I 50 anni degli Ultras Viola sono già stati celebrati nelle gare interne contro Empoli e Cukaricki quando sono stati esposti striscioni e stendardi storici. Domenica sera la coreografia sarà proprio dedicata agli Ultras: tema top secret, i ragazzi della curva ci stanno lavorando da settimane. Sarà un grande spettacolo. Un’istantanea destinata a rimanere nella memoria del tifo viola. Tra l’altro la sfida contro la Juventus dovrebbe essere l’ultima al Franchi per Rocco Commisso prima del ritorno negli Stati Uniti. Il Presidente viola - salvo cambi di programmi - dovrebbe ripartire martedì e tornerà a Firenze a inizio 2024.

Alessandro Latini