Fra presente e futuro. Contratto e rilancio in viola. Jack, il riscatto è adesso

A volte le situazioni più complesse possono diventare meno complicate, lontano da orecchi indiscreti. Nell’interesse del club e del giocatore, entrambi impegnati in una lunga volata che potrebbe regalare soddisfazioni a tutti. Ecco perché la dirigenza viola e l’entourage di Bonaventura hanno scelto la via della diplomazia per evitare ulteriori frizioni nell’interesse di tutti.

Bonaventura, come gli ha confermato il tecnico Italiano, resta centrale nella Fiorentina e la sua fiducia resta immutata. Per quello che ha fatto nel passato e di recente. L’obiettivo è di rivedere quel Jack decisivo tanto da (ri) meritarsi la convocazione in nazionale. Chissà che anche la recente visita del ct Spalletti sia stata una molla importante per allontanare le frizioni e tensioni accumulate dopo la conclusione del mercato di gennaio. Scorie che hanno intossicato e minato la convinzione del numero 5 viola. Bonaventura ha bisogno di ritrovare continuità e serenità che sembra stata un po’ minata dalle voci sul contratto. Insieme a qualche acciacco fisico.

Il problema al tallone pare avergli dato un po’ di tregua e contro la Lazio potrebbe essere lui l’arma in più a disposizione di Italiano. Il futuro? Si ne discuterà, magari anche prima del previsto e con reciproca soddisfazione. Il contratto è sul tavolo.