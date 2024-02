Futuro viola in Europa, occhi puntati su Nyon. Conference, oggi il sorteggio. Ottavi di finale il 7 e 14 marzo

L’appuntamento è alle 13, quando in diretta da Nyon la Fiorentina riprenderà contatto dopo diverse settimane con la Conference League. Per tornare in campo c’è tempo, ma oggi la squadra di Italiano conoscerà la sua prossima avversaria agli ottavi di finale. Le date sono certe. Andata in trasferta il 7 marzo, ritorno al Franchi il 14. Questo perché la Fiorentina affronterà il sorteggio di oggi da testa di serie avendo vinto il suo girone. Già nel pomeriggio saranno ufficializzati gli orari delle due partite. Sedici squadre rimaste in corsa. I viola non potranno incontrare Aston Villa, Club Brugge, Fenerbahçe, Lille, Maccabi Tel Aviv, Paok Salonicco e Victoria Plzen. L’unico altro paletto nel sorteggio vieta lo scontro diretto tra due partecipanti della stessa nazione, anche se questa ipotesi non è contemplata per la Fiorentina non essendoci altre squadre italiane nella competizione. A Nyon non è prevista la presenza dei dirigenti gigliati, nelle operazioni del sorteggio il club viola sarà rappresentato da elementi del personale operativo.

Alessandro Latini