Genoa-Fiorentina, Palladino riparte da Kean. Caccia alla sesta vittoria di fila

Firenze, 31 ottobre 2024 – Scordiamoci il passato e concentriamoci sul presente inteso come Genoa. Per il futuro ci sarà tempo. La Fiorentina di Raffaele Palladino ha trovato la quadra tattica e di identità. E proprio adesso non può mollare la presa o avere cali di tensione, perdendo tempo a specchiarsi nelle sue virtù, che non sono poche. Troppo ghiotta la possibilità di macinare gioco e punti, soprattutto per riprendere con gli interessi quelli lasciati per strada in un avvio di stagione più difficoltoso del previsto. Acqua passata, si dirà nelle più banali frasi fatte che il calcio conosce. Eppure proprio da quelle difficoltà è nata la Fiorentina che nelle ultime quattro partite non ha praticamente sbagliato nulla, riempiendo gli occhi di chi storceva, prima, la bocca.

Oggi però si riparte da zero, con qualche difficoltà in più, leggi le condizioni di Cataldi e Comuzzo, con il giovane difensore che è il più in bilico. Ma potrebbe esserci spazio anche a qualche inevitabile rotazione, considerati i tanti impegni ravvicinati: in preallarme ci sono Richardson e Quarta. Ma anche Ikone per Colpani (nella logica di un turnover intelligente). Al di là di chi sarà nelle note iniziali, non dovrà mancare la convinzione di aggredire subito un avversario in palese difficoltà. E da qui si avrà una risposta concreta sulla capacità di essere cinica e spietata. Si ripartirà da Kean che ormai ha la maglia viola come una seconda pelle: la Fiorentina ha il suo condottiero.