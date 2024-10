Palladino: "A Genova concentrati, giocherà la squadra migliore. Comuzzo sta bene"

Firenze, 29 ottobre 2024 - Antivigilia di campionato per la Fiorentina, che giovedì affronterà il Genoa a Marassi. Partita delicata, ma i gigliati vogliono provare a far continuità ad un momento meraviglioso. Sul fronte Genoa è atteso il debutto di Mario Balotelli, che ieri ha sostenuto le visite mediche. Queste le parole in presentazione del match di Raffaele Palladino. “La squadra sta bene, c’è grande entusiasmo, ,e vittorie ti danno energia positiva e ti permettono di lavorare al meglio. Vedo i ragazzi concentrati e contro il Genoa scenderà in campo la formazione migliore, quelli che riterrò pù opportuno mandare in campo, daranno il massimo. Sarà una gara difficile”. Comuzzo come sta? Può recuperare?

“Mi auguro che possa essere disponibile. Oggi ha lavorato un po’ a parte ma mi auguro che si riesca a recuperarlo perché non è un infortunio grave e speriamo di averlo a Genova. Abbiamo un grande staff medico, il dottore è molto bravo, abbiamo fiducia in loro”. Commisso vi è sempre vicino con attestati di stima…

“Siamo felici che sia contento. Ha fatto tanto per Firenze e la Fiorentina e per noi. Noi cerchiamo sempre di regalargli gioia. I suoi complimenti fanno tanto piacere e danno tanta energia positiva”. Adesso serve la massima concentrazione per avere equilibrio…

“La concentrazione nel calcio è fondamentale. Non abbiamo mai sbagliato l’atteggiamento e questo è fondamentale per me. I ragazzi danno il 100% negli allenamenti. Ma parte tutto da lì dove i miei ragazzi danno sempre il massimo. Bisogna lavorare giorno per giorno e metterci sempre qualcosa in più. Dietro ogni partita ci sono tante insidie, serve lavorare con la massima concentrazione“. Che squadra è il Genoa?

“Ci sono tante insidie. Giocare a Marassi davanti ai tifosi rossoblu, che conosco bene, è un valore aggiunto per il Genoa. Hanno tanti buoni giocatori che ci possono mettere in difficoltà e Gilardino è bravo, conosce la propria squadra dalla passata stagione. Hanno avuto delle difficoltà ma avranno voglia di rivalsa. E' un aspetto da considerare. Noi siamo pronti e cercheremo di arrivare nel miglior modo possibile a questa gara“. L'emozione di tornare a Marassi da avversario?

"E' bello tornare a Marassi, emozionante. Ci sono già stato ovviamente, ho vissuto emozioni uniche. Sono felice, già lo scorso anno sono tornato da allenatore. Poi le emozioni le mettiamo da parte al fischio d'inizio, vogliamo cercare di dare continuità a questo momento molto bello per noi".