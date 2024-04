Giovanili. Il Genoa è più cinico (3-2). Primavera, altro stop. E in campionato sono 12

Genoa

3

Fiorentina

2

GENOA: Calvani; Ahanor, Abdellaoui, Pittino; Bosia (46’ Venturino), Parravicini (85’ Meconi), Arboscello, Sarpa; Papadopoulos, Romano; Bornozusov (59’ Ekhator). All. Agostini.

FIORENTINA: Tognetti; Vigiani (70’ Scuderi), Baroncelli (83’ Deli), Romani, Fortini; Vitolo (65’ Ofoma), Gudelevicius, Ievoli (83’ Maggini); Spaggiari (70’ Denes), Braschi, Presta. All. Galloppa.

Arbitro: Poli di Verona.

Marcatori: 11’ Baroncelli, 41’ Papadopoulos, 61’ Parravicini, 76’ Ahanor, 95’ Denes.

Orfana di tre titolari convocati in prima squadra, la Primavera di Daniele Galloppa è incappata nel dodicesimo ko in campionato perdendo 3-2 sul campo del Genoa al termine di un match in cui i baby viola erano riusciti a passare in vantaggio. Ad aprire le marcature ci aveva infatti pensato Baroncelli, che dopo un corner era stato abile a trovare la zampata vincente. La squadra di casa è riuscita a pervenire al pari poco prima dell’intervallo, centrando il punto dell’1-1 con Papadopoulos. Nella ripresa il sorpasso del Grifone: nel giro di un quarto d’ora prima Parravicini ha trasformato in oro un contropiede di Ekhator mentre poi Ahanor ha chiuso i conti. Inutile, al 95’, lo splendido gol di Denes su punizione. Con questo risultato i viola restano a 36 punti ma già oggi potrebbero festeggiare la salvezza aritmetica, in caso di ko del Frosinone a Torino.

Andrea Giannattasio