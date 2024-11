Giovanili. La Primavera riparte: di rigore

Monza

MONZA: Ciardi; Postiglione, Azarovs, Domanico; Bagnaschi (74’ Gaye), Giubrone (83’ Miani), Berretta, De Bonis, Capolupo (83’ Reita); Zanaboni (63’ Pedrazzini), Longhi (63’ Nenè). All. Brevi.

FIORENTINA: Leonardelli (92’ Vannucchi), Trapani, Baroncelli, Romani, Scuderi; Harder, Deli (80’ Gudelevicius), Ievoli; Presta (92’ Kouadio), Tarantino (80’ Braschi), Caprini. All. Galloppa.

Arbitro: Luongo di Napoli.

Marcatore: 68’ rig. Presta.

È bastato un rigore trasformato al 68’ da Presta per permettere alla Fiorentina Primavera di imporsi 1-0 in trasferta sul Monza e tornare alla vittoria dopo il ko contro l’Inter arrivato al Viola Park prima della sosta. Un successo tanto sofferto (specie nel finale, dopo l’infortunio di Leonardelli e l’ingresso di Vaccucchi in porta) quanto meritato per la squadra di Galloppa che prima di sbloccare il match dal dischetto aveva sfiorato in almeno quattro circostanze il vantaggio, due volte con Caprini e una a testa con Scuderi e Baroncelli, tornato in campo dopo cinque turni di squalifica. Alla fine però, a mettere la freccia su una partita dominata, ci ha pensato Presta che dopo essersi guadagnato con esperienza il penalty ha spiazzato dal dischetto Ciardi per il suo terzo gol stagionale, quello che ha permesso alla Fiorentina di tornare al 2° posto a 24 punti, con Inter e Torino.

Andrea Giannattasio