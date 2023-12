Giovanili. Primavera, il 2023 finisce bene. Super Rubino e colpo a Bologna

Bologna

0

Fiorentina

3

BOLOGNA: Pessina; Amey, Diop, De Luca (68’ Svoboda), Baroncioni; Byar (89’ Idaro), Rosetti (75’ Mukelenge), Menegazzo; Cesari; Ebone (68’ Mangiameli), Tonin (46’ Hodzic). All. Vigiani.

FIORENTINA: Tognetti; Biagetti, Comuzzo (71’ Baroncelli), Elia; Vigiani, Ievoli (85’ Guidobaldi), Gudelevicius (71’ Mignani), Fortini; Rubino (63’ Braschi); Caprini (63’ Harder), Sene. All. Galloppa.

Arbitro: Samuele di Prato.

Marcatori: 24’ e 59’ Rubino, 48’ Caprini.

Note: espulso Cesari al 28’.

BOLOGNA - Un tris in trasferta nel derby dell’Appennino per cancellare tutta la paura e festeggiare in serenità il Natale. La Fiorentina Primavera ha chiuso nel migliore dei modi il suo 2023 sconfiggendo per 3-0 a Casteldebole il Bologna al termine di un gara perfetta in cui i viola hanno confermato di sapersi esprimere meglio lontano dal Viola Park: dopo il 4-1 a Bogliasco sulla Samp di due settimane fa, ieri è arrivata anche la netta affermazione in Emilia che ha permesso a Biagetti e compagni di salire a quota 13 punti in classifica, di appaiare il Monza al terzultimo posto e, soprattutto, di portarsi a +10 sul Frosinone fanalino di coda. A decidere la gara ci hanno pensato Rubino (autore di una doppietta) e Caprini, agevolati dal cartellino rosso che si è guadagnato Cesari poco prima della mezz’ora. Da segnalare, nel finale, anche un rigore fallito da Sene.

Andrea Giannattasio