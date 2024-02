Giudice sportivo. Somma di ammonizioni: Ranieri stop. Petardi e fumogeni a Lecce, multa ai viola

Queste le decisioni del giudice sportivo Mastrandrea alla luce di quello che hanno succeso nella giornata numero 23 giornata della serie A e in particolare sul conto della Fiorentina che aveva giocato venerdì sera a Lecce.

Due le decisioni, una annunciata e attesa – ovvero la squalifica di Ranieri per somma di ammonizioni, dieci in totale - e una a sorpresa, ovvero una multa (piuttosto pesante) per il comportamento dei tifosi viola nel settore ospiti dello stadio Via del Mare.

A proposito dell’ammenda - di 8mila euro - si spiega che è stata comminata "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo e alcuni fumogeni nel recinto di giuoco e sette fumogeni sul terreno di gioco".