Gli avversari: dopo il 5-1 al Frosinone, sarà ancora Belotti a guidare l’attacco, supportato da Ikoné, Bonaventura e Gonzalez. Viola di tensione: Italiano litiga con Nzola

Vittoria scaccia crisi? Circa. Di sicuro ci si aspettava un clima diverso in casa Fiorentina, nel giorno in cui la gara contro il Bologna mette in palio punti importanti per l’Europa. A tenere banco dalle parti del Viola Park è la querelle tra Italiano e Nzola, con il tecnico e il centravanti al centro di un caso andato in scena contro il Frosinone. L’ex Spezia, subentrato a Belotti nel corso della ripresa della sfida vinta 5 a 1, è stato ripreso duramente dall’allenatore, che ha minacciato di togliere la punta a causa del suo ingresso giudicato non sufficiente, soprattutto da un punto di vista dell’atteggiamento, dal tecnico della Fiorentina. Carattere difficile quello dell’attaccante, che anche con Motta visse momenti di tensione: escluso da un allenamento dopo una lite con un compagno e sostituito, in una sfida contro l’Inter, dopo solo dieci minuti dal suo ingresso a causa di un orecchino non tolto prima di entrare in campo. Rapporto mai sbocciato, e anche a Firenze l’attaccante non sembrerebbe avere trovato terreno fertile, anche da un punto di vista delle prestazioni: soltanto due le reti in questo campionato, alle quali si aggiungono i timbri in Conference e in Coppa Italia. Troppo poco per un calciatore costato più di 12 milioni di euro. Ecco perché il peso dell’attacco potrebbe nuovamente ricadere sul Gallo Belotti, già decisivo contro il Frosinone e pronto per rilanciarsi dopo un anno e mezzo complicato vissuto a Roma, in giallorosso. Con Belotti centravanti cambiano nuovamente le gerarchie offensive di Italiano, che sta decidendo di impiegare Beltran nelle vesti di trequartista, anche se questa sera dovrebbe toccare a Bonaventura partire dall’inizio. Mancherà Martinez Quarta, Ranieri in coppia con Milenkovic. Giacomo Guizzardi