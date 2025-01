Gli avversari. Galliani scuote i suoi. Sarà una battaglia

"Ho detto ai miei giocatori che lo scorso anno la stessa rosa ha fatto 25 punti nel girone d’andata. Devono provare a riuscire a farli anche nel girone di ritorno. Questo è l’obiettivo". Adriano Galliani le sta provando tutte per dare una scossa ai suoi calciatori. Ha cambiato allenatore, con Nesta che ha lasciato il posto a Bocchetti. Poi ha deciso di scrivere anche una lettera aperta ai suoi calciatori. "Chi non crede nella salvezza mi faccia contattare dal suo procuratore per andare altrove". Il succo era questo. Fin qui nessuno si è fatto vivo, segno che il gruppo crede nell’impresa disperata di salvarsi.

Contro la Fiorentina, lunedì sera all’U-Power Stadium, Bocchetti dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1 che ha proposto nelle sue due partite da subentrato, a Parma e in casa contro il Cagliari. Sono arrivate due sconfitte, ma la strada intrapresa è quella. Da capire se Marì sarà della partita o meno. Squalificato D’Ambrosio, Bianco dovrebbe partire dalla panchina. In mezzo Sensi e Bondo sono in vantaggio. In avanti Djuric sarà supportato da Ciurria e Caprari, con Mota e Maldini pronti a entrare.

