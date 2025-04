Torneo delle Regioni: Lazio, Lombardia e Friuli Venezia Giulia trionfano in Sicilia

Si è conclusa in Sicilia la 61esima edizione del Torneo delle Regioni. In campo le Rappresentante regionale Lega Dilettanti. A trionfare sono stati Lazio, Lombardia e Friuli Venezia Giulia nelle diverse categorie giovanili e femminili. Per la Toscana i sogni di gloria svaniscono in semifinale. Gli Juniores di mister Massai si arrendono 3-1 al Piemonte. La Rappresentativa Toscana Femminile di Ulivi, dopo aver battuto la Puglia nei quarti, viene superata 4-0 dalla fortissima Lombardia. Le squadre Allievi e Giovanissimi della Toscana erano state eliminate nella prima fase a gironi.

Il Lazio conquista il titolo Under 15 maschile. La Lombardia firma una splendida doppietta, imponendosi nell’Under 17 maschile (2-1 con l’Emilia Romagna) e nel Femminile prevalendo sul Veneto. Impresa del Friuli Venezia Giulia che vince l’Under 19 maschile rimontando il Piemonte in finale. "Il Comitato Toscana Lnd - ha detto il presidente Paolo Mangini (nella foto) - è orgoglioso del percorso che le due squadre semifinaliste hanno compiuto".

F. Que.