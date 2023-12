Gli avversari. Juric carica i granata: "Saremo pericolosi»

Ivan Juric nella sua testa la partita del Franchi l’ha già disegnata. "Sarà una sfida aggressiva, come lo è sempre stata contro la Fiorentina. A volte è andata bene a noi, altre volte a loro". Il tecnico del Torino parla della rosa gigliata come una delle migliori del campionato. "Affrontiamo una grande squadra con tantissime scelte, hanno due uomini per ogni ruolo con tanti giocatori di ottimo livello. Hanno tante soluzioni dalla panchina e durante la gara riescono a cambiare giocatori per mettere dentro più qualità".

Juric analizza il momento del suo Toro reduce dal pareggio contro l’Udinese. "E’ stata una settima buona e abbiamo lavorato bene, tutto sommato sono contento". Certificato il recupero di Linetty, prende atto dell’infortunio del difensore Zima che non sarà del match. Chi ci sarà saranno invece Zapata e Sanabria, i pericoli maggiori per la Fiorentina. "Sono soddisfatto, ma c’è da migliorare. Si trovano bene a giocare insieme, mi diverto con loro. Vogliamo sempre che facciano gol e diventino più pericolosi". Infine una battuta sul mercato, ormai alle porte. "C’è qualche giocatore che vuole cambiare aria, se ci saranno offerte soddisfacenti potremo fare qualche cambiamento".

Ale.Lat.