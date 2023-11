Gli avversari. Matic all’attacco:: "Loro forti, ma...»

Igor Matic, tecnico del Cukaricki, snocciola subito un dato per lui significativo. "Ho letto una statistica secondo la quale al Franchi due settimane fa abbiamo avuto più il pallone della Juventus nell’ultima partita. Poi certo, abbiamo commesso degli errori, ma in partita serve anche fortuna. Spero che domani i miei ragazzi siano più concentrati per arrivare al risultato. A Firenze siamo poi rimasti con un giocatore in meno e la partita è diventata ancora più difficile".

Chiaro che il livello fra le due squadre sia nettamente diverso. Matic non lo nasconde. "La Fiorentina è una squadra molto importante e ha fatto grandi risultati, anche con la Juventus se l’è giocata. Ho grande stima per loro".

Ale. La.